Медведев назвал цели спецоперации на 2024 год
Россия продолжит проводить специальную военную операцию на Украине, целью которой останется разоружение ВСУ и отказ Киева от идеологии неонацизма, сообщил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, смещение «бандеровского режима» является важнейшей целью, которая будет достигнута.
Что по поводу переговоров в 2024-м? Все вполне очевидно. Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма. Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута. Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах, — написал Медведев.
Он также добавил, что между Россией и Украиной возможны переговоры, которые Москва никогда не отвергала в отличие от Киева. По его мнению, возможный диалог не ограничен временем и может вестись до полного разгрома и капитуляции войск НАТО.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооруженные силы РФ продолжат проведение СВО в следующем году до полного выполнения задач, которые определил верховный главнокомандующий. По словам главы военного ведомства, поставленные на 2023 год цели в целом выполнены.