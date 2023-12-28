Медведев назвал цели спецоперации на 2024 год

Что по поводу переговоров в 2024-м? Все вполне очевидно. Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма. Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута. Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах, — написал Медведев.