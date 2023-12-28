Росгвардейцы сбили дрон самолетного типа в ДНР

В Telegram-канале Росгвардии говорится , что БПЛА противника был уничтожен во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий.

Дрон раскололся на несколько частей, когда ударился об землю. Бойцы осмотрели обломки при помощи роботизированного мобильного комплекса. Сообщается, что взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено.