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Росгвардейцы сбили дрон самолётного типа в ДНР

Бойцы Росгвардии поразили огнём из стрелкового оружия украинский беспилотник самолётного типа в Донецкой Народной Республике.

Росгвардейцы сбили дрон самолетного типа в ДНР
© РИА Новости

В Telegram-канале Росгвардии говорится, что БПЛА противника был уничтожен во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий.

Дрон раскололся на несколько частей, когда ударился об землю. Бойцы осмотрели обломки при помощи роботизированного мобильного комплекса. Сообщается, что взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено.

Ранее росгвардейцы сбили беспилотник ВСУ «Фурия» в Запорожской области.