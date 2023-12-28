Росгвардейцы сбили дрон самолетного типа в ДНР

Росгвардейцы сбили дрон самолётного типа в ДНР
Бойцы Росгвардии поразили огнём из стрелкового оружия украинский беспилотник самолётного типа в Донецкой Народной Республике.
В Telegram-канале Росгвардии говорится, что БПЛА противника был уничтожен во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий.
Дрон раскололся на несколько частей, когда ударился об землю. Бойцы осмотрели обломки при помощи роботизированного мобильного комплекса. Сообщается, что взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено.
Ранее росгвардейцы сбили беспилотник ВСУ «Фурия» в Запорожской области.