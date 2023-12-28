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Завершились испытания модернизированного комплекса "Серп"

В России прошли успешные испытания модернизированного антидронного комплекса "Серп-ВС5Д". Система объединяет в одном устройстве функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия беспилотникам.

Завершились испытания модернизированного комплекса "Серп"
© Ростеха

Как сообщает пресс-служба Ростеха, комплекс РЭБ может работать как против одиночной цели, так и против роя дронов.

Устройство сканирует воздушное пространство в секторе 360 градусов в горизонтальной плоскости и осуществляет непрерывный поиск каналов связи и управления беспилотниками. В случае обнаружения цели детектор в автоматическом режиме включает подавление в соответствующих диапазонах частот.

Подавление дронов-камикадзе производится в автоматическом режиме на дальности до пяти километров при прямой видимости.

Комплексы "Серп" подойдут для охраны объектов промышленности и энергетики.

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Ростех