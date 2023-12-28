Немецкий журналист разоблачил ложь МИД Германии об успехах ВСУ

Немецкий журналист Юлиан Репке в своей соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) написал, что украинские войска провалили контрнаступление и не взяли ни одного города. RT на русском

"На самом деле, Украина не вернула ни один значимый город или деревню с ноября 2022 года и провалила контрнаступление, направленное на взятие Токмака, Мелитополя и Мариуполя", - отметил журналист. Российская газета