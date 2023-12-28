Названы главные отличия дрона «Суперкам» от «Ланцета»

«На сегодняшний день главная проблема всех дронов — это помехозащищенность. Я думаю, что в дроне "Суперкам" будет применена новая система, то есть аппаратура будет защищена с помощью бронирования, что позволит ему фактически не реагировать на станции радиоэлектронной борьбы. И самое главное — дальность полета и точность поражения целей, которые увеличатся по сравнению с "Ланцетом". На это будет сделан упор», — сказал эксперт.