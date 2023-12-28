В Пентагоне указали на исчерпание средств на армию из-за поддержки Украины

Официальный представитель Минобороны США подполковник Гэррон Гарн заявил, что военное ведомство исчерпало запас выделенных конгрессом средств для восполнения арсеналов, которые были опустошены из-за помощи Украине. Его слова приводит The Washington Post.

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По его словам, имеющийся остаток финансов не соответствует масштабу заявок на пополнение запасов, в связи с этим Пентагон будет тщательно оценивать дальнейшие последствия, «чтобы обеспечить соответствие решений более широким стратегическим целям».

«Без дополнительного финансирования армия столкнется с дефицитом пополнения военных запасов, что в свою очередь повлияет на нашу боеготовность», — предупредил Гарн.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который станет последним в текущем году.