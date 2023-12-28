Марочко: авиабаза НАТО в Румынии принимает военные грузы для ВС Украины

Авиабаза НАТО в Румынии "Михаил Когэлничану" регулярно принимает военные поставки для Вооруженных сил Украины, до украинской территории грузы перевозят гражданскими фурами с европейскими номерами. Об этом в интервью РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, машины следуют через населенные пункты Галац, Рени и заходят в Одесскую область в город Измаил. Предположительно, перевозятся как боеприпасы, так и вооружения с техникой. 57-я авиабаза Военно-воздушных сил Румынии "Михаил Когэлничану" расположена недалеко от черноморского города Констанцы, на территории одноименного международного аэропорта. В начале декабря премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе встречи с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном заявил, что его страна может сыграть ключевую роль в ходе восстановления Украины после завершения боевых действий. По его словам, Бухарест обладает достаточным количеством "козырей" для участия в соответствующей работе.