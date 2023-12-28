Спецоперация на Украине 28 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 декабря 2023 года.

Сальдо: ВСУ ежедневно выпускают более 150 снарядов по объектам на левом берегу Днепра

Украинские военные ежедневно обстреливают объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

По его словам, выпуская около 150 снарядов. Отмечается, что ситуация на линии боевого соприкосновения напряженная.

В результате обстрелов разрушаются объекты социальной инфраструктуры. Однако российские военные контролируют ситуацию, а проникнуть на левый берег противнику не удастся.

Солдаты ВСУ подхватили "Катюшу", спетую российскими бойцами

В интернете появились кадры, на которых украинские военнослужащие подхватили песню «Катюшу», которую запели российские бойцы, сообщает «Российская газета».

Их обнародовал военный эксперт Влад Шурыгин. Солдаты ВС России находились в лесу в непосредственной близости от позиций противника.

«Эй!», - окликнули они украинских военнослужащих и затянули. – «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой».

В ответ раздалось: «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».

Противник потерял до 280 бойцов: в МО РФ заявили об отражении атак и ударах по позициям ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие совместно с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп противника, сообщает RT.

Это произошло на Донецком направлении. Кроме того, в секторе нанесены удары по военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины. Потеряли на этом направлении - до 280 военных и два бронетранспортёра врага.