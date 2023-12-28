Мобилизация: последние новости на сегодня 28 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Путин поручил сделать ветеранов СВО наставниками детей и молодежи

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо формирование системы наставничества для детей и молодых людей, сообщает «Ура.ру».

Глава государства призвал подключить к ней ветеранов боевых действий. По его словам, люди говорят об этом чуть ли не с фронта, так как понимают, что это значит для страны.

Кроме того, Путин предложил создать площадку по развитию движения наставников на базе центра знаний «Машук», а к работе привлечь лекторов общества «Знание» и победителей проектов площадки «Россия — страна возможностей».

Более 200 кг гуманитарной помощи отправил Мининский университет бойцам СВО

Студенты и сотрудники Мининского университета собрали более 200 кг гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, сообщает vgoroden.ru.

Им отправили продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, теплую одежду. Учащиеся подготовили для военнослужащих письма и рисунки с поздравлениями с Новым годом. Акция «Вузы для фронта!» организована Министерством образования РФ.

По словам ректора нижегородского вуза Виктора Сдобнякова, Мининский университет не только собирает гуманитарную помощь для военнослужащих, но и помогает их семьям.

Участникам СВО объяснили накопление трудового стажа

У бойцов, которые принимают участив в специальной военной операции, продолжает накапливаться трудовой стаж даже в период нахождения в зоне боевых действий, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По его словам, это связано с тем, что они не уволены со своих рабочих мест. Для участников СВО предусмотрена своя система определения стажа, которая отличается от стандартной.