РИА Новости: украинцы из батальона Хмельницкого вступили в первый бой с ВСУ

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", приняли первый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий подразделения Кирилл Спасский. По словам Спасского, первый боевой опыт военнослужащие отряда приняли достойно и "шли вперед напролом". Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже", - сказал боец. По его словам, на подразделение напали украинские беспилотники. "У меня была пушка противодронная. Посадил две "птички", по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я, как командир, дал приказ отойти", - рассказал военный. Как рассказал Спасский, бойцы батальона шли зачищать позиции ВСУ, и он дал команду отойти на рубежи, чтобы пополнить боекомплект и выдвинуться заново. При отходе разорвавшаяся рядом мина ранила военного в ногу. Кирилл Спасский — бывший украинский пограничник, который добровольно сдался в плен российским военным. В конце ноября сообщалось, что первая группа бывших украинских военнопленных, состоящих в российском батальоне имени Хмельницкого, отправилась на боевое задание. До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что многие военные Вооруженных сил Украины сдаются в плен, поскольку осознают бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.