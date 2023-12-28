Постпред Ульянов: Финляндия первой пострадает при эскалации между НАТО и Россией

Финляндия пострадает в первую очередь, если между НАТО и Россией произойдет "какое-то обострение". Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости, говоря о вступлении Финляндии в альянс. Россия традиционно рассматривала Финляндию как нейтральную и дружественную страну, с которой ее связывают добрососедские отношения, отметил он, подчеркнув, что ее вступление в НАТО побудило Москву предпринять ответные шаги, в том числе решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. "Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия", - сказал постпред РФ в Вене, подчеркнув, что не хотел бы подобных эскалаций. Ульянов также назвал "серьезным вызовом" то, что США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое откроет доступ американским военным к военным объектам на финской территории. До этого министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что между Западом и Россией начинается новая "холодная война".