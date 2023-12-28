Российские "Ланцеты" уничтожили на правом берегу Днепра САУ и танк ВСУ

Российские десантники из состава группировки "Центр" с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС. Бойцы ВДВ, применив разведывательные дроны, обнаружили на правом берегу Днепра САУ 2С1 "Гвоздика", танк и грузовой автомобиль противника. Для их уничтожения командование соединения приняло решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет". Операторы беспилотников, профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", прямым попаданием вывели из строя украинскую боевую и специальную технику. Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы разработали новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).