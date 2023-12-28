МО РФ заявило об уничтожении "Ланцетами" самоходки "Гвоздика" и танка ВСУ

Подразделения ВДВ из состава группировки "Днепр" при помощи "Ланцетов" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и танк на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.