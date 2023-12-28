Морская пехота Украины, снабжавшая личный состав армии в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, потеряла за полтора месяца десятки плавсредств, сообщает Forbes со ссылкой на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа.

Речь идет о 50 лодках. Они были повреждены или затоплены. Наиболее «странной» представляется последняя потеря, когда незадолго до Рождества дрон российских бойцов, начиненный взрывчаткой, поразил украинский буксирно-моторный катер БМК-Т, предназначенный для транспортировки паромов при устройстве мостовых и паромных переправ. Тот факт, что Вооруженные силы Украины использовали эти катера, не говорит об их намерении строить понтонные мосты ввиду ширины реки на этом участке и опасности из-за угрозы российской артиллерии и беспилотников.

Так украинское командование лишь пыталось снабжать 35-ю бригаду при помощи тех плавсредств, которые оставались в наличии. В статье отмечается, что чем больше лодок российские военные повредят или потопят, тем еще больше могут отчаяться украинцы — и тем больше странных судов они могут задействовать, чтобы обеспечить снабжение плацдарма в Крынках.