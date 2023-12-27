На Украине опровергли получение первых истребителей F-16

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат прокомментировал в соцсетях публикацию журнала Newsweek о возможном получении Киевом от Запада первой партии истребителей F-16. Об этом пишет «Лента.ру».

Ранее эксперты Newsweek предположили, что громкие заявления Киева о победах над российскими военными могут быть связаны с получением американских самолетов.

Игнат отметил, что американский журнал опубликовал статью «ни о чем», рассказал в ней о невероятных событиях, мнимом пребывании F-16 на Украине и о гипотетической причастности их к уничтожению шести российских самолетов.

По его словам, в настоящее время пребывание этого типа боевой авиации на линии противостояния является нецелесообразным.

Напомним, что западные эксперты на протяжении всего 2023 года рассказывали о плюсах и минусах отправки F-16 Киеву.