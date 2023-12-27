В ВСУ опровергли получение Киевом первой партии истребителей F-16

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опроверг информацию издания Newsweek о возможном получении Киевом от Запада первой партии истребителей F-16.

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«Американское издание Newsweek опубликовало материал "ни о чем" с невероятными событиями о пребывании F-16 на Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов», — заявил он.

Игнат также подчеркнул, что в настоящее время пребывание данного типа боевой авиации на фронте является нецелесообразным.