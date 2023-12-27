Израильский солдат открыл огонь по сослуживцам после ночного кошмара

Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыл огонь по сослуживцам, проснувшись после ночного кошмара. В результате пострадало несколько человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Jerusalem Post.

Отмечается, что солдат спал вместе с отрядом в лагере в Ашкелоне. После приснившегося ночного кошмара он проснулся и открыл огонь по стенам спальни — в несколько военных получили ранения от разлетевшихся осколков. При этом ранее этот солдат участвовал в наземной операции Израиля в секторе Газа.

«Военный, предположительно, страдающий посттравматическим синдромом (ПТСР), проснулся ночью от кошмара и внезапно начал стрелять в стену спальни. Несколько военных ранены осколками», — сообщает источник.

Число пострадавших в результате инцидента не уточняется. В данный момент обстоятельства произошедшего выясняет военная полиция.