В Москве появятся новые школы и детские сады

За последние несколько лет в столице возвели более 160 современных школьных зданий на 100 тысяч мест. Об этом на днях рассказал мэр города Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой. И сегодня Москва - один из немногих регионов страны, где нет очередей на место в школы или детские сады, дети не учатся в две смены.

При этом город не снижает темпов строительства объектов образования. Ведь даже в пределах "старой" Москвы возводятся новые микрорайоны, наращивает темп программа реновации. Юным жителям, которые переедут в новостройки, нужны школы и сады рядом с домом. Расскажем, какие объекты образования достроят в этом году, а какие возведут в будущем.

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С начала года силами департамента строительства города Москвы уже построено двенадцать объектов образования. Это три школы, два учебных корпуса и семь детских садов. Они рассчитаны на обучение 3,5 тысячи школяров и 1,5 тысячи дошкольников. До конца этого года завершится строительство еще трех объектов. Среди них два учебных корпуса почти готовы в районах Ховрино и Чертаново Северное.

Современный детский сад достраивают в районе Бирюлево Восточное (для ЖК "Царицыно"). Напомним, что ранее инвестор ЖК фактически бросил строительство и Москва за свой счет достраивала 14 жилых домов и поликлинику.

Как рассказал "РГ" глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, каждая школа - это многофункциональный, технически оснащенный образовательный комплекс.

"Пространства рассчитаны не только для комфортной учебы, но и для дополнительных занятий, профориентации, отдыха и спорта, общения", - уточнил он.

Здания максимально компьютеризированы, чтобы с раннего возраста погружать ребят в цифровую среду. Что касается самих построек, то каждый проект индивидуален, а вот внутри соблюдены единые стандарты: много света, стеклянные перегородки, большие окна и многофункциональность. Именно такими будут десятки объектов образования, сейчас находящиеся в стадии строительства. Причем 800 учеников и в том числе 150 дошколят примет школа-гигант, достраиваемая в поселении Щаповское. Но все по порядку.

Восток даст пять

В Восточном административном округе за счет средств городского бюджета идет строительство пяти образовательных объектов, из которых лишь один - детский сад на 300 мест, его возведут по адресу Сиреневый бульвар, 4. Все пять образовательных объектов планируются к открытию до конца 2024 года. Например, в Преображенском районе на 2-й Пугачевской улице, 12А, возводится новый корпус школы 1505. В конструкции здания выделяются из общего объема спортзал и лестницы. Корпус рассчитан на 400 учеников с 5-го по 9-й классы. Но частыми гостями тут могут быть и ребята другого возраста. Дело в том, что тут целый этаж отведен под обучение современным информационным технологиям и робототехнике.

В районе Богородское возведут в будущем году учебный корпус на 2-й Гражданской улице, 8. Обучаться здесь смогут 400 учеников 5-11-х классов. Откроется и новая школа на улице Тюменской, 5. Так как в здании будут заниматься 600 ребят с 1-го по 11-й классы, для каждого из трех подразделений (начальная, средняя и старшая школы) запроектирована своя входная группа. Это позволит усилить меры безопасности. Как рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в образовательном учреждении также оборудуют современные инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы.

Каждая школа - это многофункциональный, технически оснащенный образовательный комплекс

Необычная школа из двух совмещенных корпусов возводится в районе Косино-Ухтомское на улице Салтыковская. В пятиэтажном здании площадью 16,5 тысячи квадратных метров будут обучаться 550 школьников и 225 дошкольников. Конечно, для малышей будет отдельный вход, правда, как обещают, ребята под присмотром воспитателей смогут посещать школьный ИТ-полигон и изучать робототехнику.

Перспективы в Северном

В Северном округе из шести строящихся департаментом строительства города Москвы объектов сдадут в будущем году три. Трехэтажное здание на 400 мест, половина из которых - дошкольное отделение, будет реализовано к новому учебному году. Сейчас здесь идут работы по всем фронтам. Как обещает застройщик АНО "РСИ", здание будет комфортным пространством с зоной ожидания для родителей. Для экономии места актового зала не будет, в него сможет превращаться спортзал. В дошкольном отделении модульные конструкции позволят трансформировать зоны спальни, буфета и игровой.

Также в Северном округе на улице Базовская, 15 (район Западное Дегунино) идет строительство корпуса для школы 2098. Здание приспособят для учеников 8-9-х классов, занимающихся по профилю естественных наук. Корпус будет оснащен современными кабинетами и лаборантскими для изучения физики, химии и биологии.

Третий объект Северного округа, планируемый к открытию в будущем году, - здание детского сада на 350 мест в районе Бескудниковский на улице Дубнинская, 9. Раньше здесь было дошкольное отделение образовательного комплекса 1383, но здание настолько устарело технически, что вместо реконструкции его было решено снести. Новинка же порадует наличием своего просторного бассейна, в том числе для обучения плаванию детей с ограниченными возможностями.

Детский сад на 125 мест на улице Мироновской возведен в стиле минимализма с цветными акцентами в алюминиевых профилях витражного остекления. Фото: Аркадий Колыбалов

Три школы для запада Москвы

В Западном округе на средства столичного бюджета строят четыре объекта образования, три из них сдадут в будущем году. Школу с дошкольным отделением возводят в районе Раменки на проспекте Вернадского, 12. Здесь будут учиться 300 школьников и 125 дошколят. Здание комплекса будет с переменной этажностью от 2 до 4 этажей. "В школьном отделении будут размещены многофункциональное пространство с амфитеатром на 180 мест, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой и ИТ-полигоном", - рассказал Рафик Загрутдинов. Но изюминкой проекта станет дворовая территория со спортивным ядром, вмещающим площадки для баскетбола, волейбола, футбольное поле, беговую дорожку и прыжковый сектор.

Еще одну школу на 375 мест строят в районе Филевского парка, на Багратионовском проезде, 10. Корпус войдет в состав известного образовательного комплекса "Интеграл".

А самую необычную внешне школу построят в районе Тропарево-Никулино на улице Никулинская. Этот учебный корпус на 400 мест войдет в состав образовательного комплекса 1329. Для облицовки его фасада используют металлические кассеты с фактурой "водная рябь", а также декоративные ламели. Входные группы украсят круглые навесы, напоминающие летающие черно-белые тарелки. Здесь же предусмотрены встроенные лавочки. Словом, школа может стать местной достопримечательностью.

Два плюс один гигант

В будущем году будут сданы два объекта в Северо-Западном округе Москвы. Это учебный корпус на 400 учеников в районе Хорошево-Мневники на улице Генерала Глаголева, 5, к. 3. Фасад четырехэтажного здания облицуют мелкоразмерной бетонной плиткой, напоминающей старинный кирпич. Обучаться тут будут 8-11-е классы. Помимо универсальных учебных классов ребятам будут доступны кабинеты изучения естественных наук, иностранных языков, изучения основ и принципов программирования. Причем будет тут и кабинет самотестирования, чтобы ребята без контрольных и помощи учителей смогли оценить свои знания.

Новый учебный корпус достраивают и в районе Куркино на улице Соколово-Мещерская, 2. Учиться в нем будут 300 учеников средней школы. Особенностью станет выполненный амфитеатром актовый зал, который легко превращается в лекторий.

В ТиНАО достроят школу в поселение Щаповское, которая примет 650 школьников и 150 дошколят. На первом этаже школы будут расположены кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый ИТ-полигон, а рядом просторная игровая с возможностью организации спальных мест.

Второй этаж отведут под творческие лаборатории. Например, здесь будет мастерская акварельной живописи и рисунка, кабинеты пения и музыкальный зал, кинозал. Третий этаж отведут под естественнонаучные предметы, программирование и изучение иностранных языков. Учебные кабинеты старшеклассников разместят на четвертом, последнем этаже. В здании будут оборудованы комплексы для медицинских и инженерных классов, многофункциональный библиотечный центр. В дошкольном отделении будет необычная многофункциональная зона ожидания для родителей. Например, тут можно будет подзарядить телефон. А для ребят оборудуют удобные и просторные группы со спальнями, большие игровые зоны, музыкальный и спортивный залы.