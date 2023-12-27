Экс-глава Минобороны Израиля заявил, что ситуация на границе с Ливаном требует перемен

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Член чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц заявил, что время для поиска дипломатического урегулирования ситуации в районе границы с Ливаном истекает.

"Ситуация на северной границе Израиля требует перемен. Время для дипломатического решения истекает. Если мир и правительство Ливана не смогут предотвратить обстрелы северных районов Израиля и оттеснить [шиитское движение] "Хезболлах" от границы [с Израилем], это сделает ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС)", - сказал Ганц в ходе пресс-конференции.