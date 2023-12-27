Умер оружейник Гастон Глок

Австрийский поставщик вооружений Гастон Глок, уроженец Вены, скончался на 95-м году жизни. Об этом пишет Volksblatt со ссылкой на пресс-службу компании Glock.

Гастон Глок (нем. Gaston Glock) родился 19 июля 1929 года. В 1963 году основал в Дойч-Ваграме (Нижняя Австрия) оружейную компанию. Занимался производством ножей. Вместе с тем, известность ему принес разработанный в 1981 году пистолет Glock 17 с рамкой из полимеров.