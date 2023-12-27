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Украина получила первые F-16

Первые западные истребители F-16, скорее всего, уже прибыли на Украину. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на американский источник.

«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине», — говорится в тексте.

В издании напомнили, что ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому о решении начать подготовку первой партии из 18 самолетов F-16, которые будут переданы Киеву.

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Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что главным бенефициаром от передачи западных истребителей Украине станут США вне зависимости от страны, которая их отправит. По его мнению, после поставки Киеву F-16 власти этих государств закажут у Вашингтона самолеты пятого поколения F-35, что принесет прибыль предприятиям американского ВПК.

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