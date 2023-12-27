Украина получила первые F-16
Первые западные истребители F-16, скорее всего, уже прибыли на Украину. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на американский источник.
«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине», — говорится в тексте.
В издании напомнили, что ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому о решении начать подготовку первой партии из 18 самолетов F-16, которые будут переданы Киеву.
Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что главным бенефициаром от передачи западных истребителей Украине станут США вне зависимости от страны, которая их отправит. По его мнению, после поставки Киеву F-16 власти этих государств закажут у Вашингтона самолеты пятого поколения F-35, что принесет прибыль предприятиям американского ВПК.