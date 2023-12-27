Первые западные истребители F-16, скорее всего, уже прибыли на Украину. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на американский источник.

«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине», — говорится в тексте.

В издании напомнили, что ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому о решении начать подготовку первой партии из 18 самолетов F-16, которые будут переданы Киеву.