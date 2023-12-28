MWM: России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике

Российской Федерации есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). "США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску), а расширяют военную деятельность в регионе уже почти десять лет. Пожалуй, один из самых заметных признаков приоритетного внимания региону, — это переброска свыше 100 истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску", — сказано в статье. В публикации также отмечается, что Соединенным Штатам придется считаться с серьезной группировкой войск, которую Россия имеет в этом регионе. В таких ключевых передовых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси, развернуты системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и высокоспециализированные варианты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор" и "Панцирь". Российские военные также испытали зенитную ракетную систему С-500 в декабре 2021 года. Ожидается, что именно Арктика будет являться одним из приоритетных мест для развертывания таких средств ПВО, говорится в материале. На прошлой неделе Госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море на территорию, достигающую 1 млн кв. км.