Глава Пентагона допустил начало еще одной полномасштабной войны

Нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море повышают риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает агентство Bloomberg.

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«Хотя мы не стремимся к эскалации конфликта в регионе, мы полны решимости и полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа и наших объектов», — отметил глава оборонного ведомства.

Также в материале подчеркивается, что власти США связывают активизацию хуситов в Красном море с нападениями шиитских повстанцев на американские военные базы в Сирии и Ираке. Предполагается, что за данными нападениями может стоять Иран, что приводит к эскалации ситуации в регионе. В свою очередь, власти исламской республики отрицают свою причастность.