Балицкий назвал сроки завершения спецоперации на Украине
Спецоперация РФ на Украине завершится весной-летом 2024 году, все предпосылки к этому есть. Такое мнение высказал глава Запорожской области Евгений Балицкий, передает «РИА Новости».
Он выразил уверенность, что СВО закончится в 2024 году.
«Скорее всего, что где-то в конце весны — в начале лета, потому как сам являюсь военным могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящим, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский», — отметил Балицкий.
По его словам, внутри Украины можyj увидеть тектонические процессы, разрывающие ее изнутри. В связи с этим Балицкий считает, что к завершению СВО в конце весны-начале лета есть все предпосылки.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Он отмечал, что в планы РФ не входит оккупация страны, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.