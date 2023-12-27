Балицкий назвал сроки завершения спецоперации на Украине

«Скорее всего, что где-то в конце весны — в начале лета, потому как сам являюсь военным могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящим, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский», — отметил Балицкий.