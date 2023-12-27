Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уверен, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года, передает РИА Новости.

Он напомнил, что сам является военным и высказал точку зрения, что спецоперация закончится в следующем году. По его словам, украинский фронт должен рухнуть.

«Верю, что в конце весны, в начале лета все закончится… Все предпосылки к этому есть», — сказал глава Запорожской области.

Балицкий добавил, что внутри Украины происходят процессы, которые разрывают страну изнутри.

26 декабря он заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись с большими проблемами на правом берегу Днепра.

До этого Балицкий заявлял, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 года.

Глава Запорожской области также подчеркивал, что переговоры с Украиной возможны только после ее полной капитуляции.