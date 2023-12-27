Армия РФ начала новую фазу наступления на Авдеевку

Российские военные начали новую фазу наступления в районе Авдеевки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале "Русская весна" со ссылкой на бойцов ВС РФ, выполняющих задачи на этом направлении.

"Наши начали решающие бои, чтобы наконец закрыть это авдеевское кольцо и взять Авдеевку под полный огневой контроль", - говорится в материале.

Целью российской армии является переход от тактического окружения, в котором сейчас находятся солдаты ВСУ, в "фазу окружения".

Удары по позициям ВСУ наносят реактивная и ствольная артиллерия, ТОС "Солнцепек", а также ВКС России.

"Всем известный германский залп по очередности сейчас", - пишет "Русская весна".

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал авдеевское направление одним из наиболее сложных для украинской армии. По его словам, военные РФ активизировали наступление по всей линии фронта с главным ударом в направлении Авдеевки.

При этом Сырский заявил, что следующий год будет для Украины еще более тяжелым.