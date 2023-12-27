Сальдо оценил сроки взятия под контроль правобережья Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что территория на правом берегу Днепра может быть возвращена в 2024 году. Его слова приводит РИА Новости .

Он отметил, что эта часть региона, которая сейчас находится под контролем Украины, в любом случае будет возвращена, поскольку по конституции является территорией России. При этом глава области полагает, что это может произойти в следующем году. «Я думаю, что это обязательно будет достигнуто», — сказал Сальдо.