Министр экономики Украины допустила приостановку выплат пенсий без помощи ЕС
На Украине могут приостановить выплачивать пенсии, если Европейский союз откажется от финансовой поддержки в следующем году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики этой страны Юлию Свириденко.
Она пояснила, что в следующем году при выделении средств упор будет сделан на оборону и обслуживание долга, что чревато недофинансированием ряда социальных секторов.
Авторы материала отмечают, что без помощи со стороны западных стран Украина может задержать выплату заработных плат чиновникам и 1,4 миллионам учителей, а также пенсии 10 миллионам граждан страны.
Сокращение государственных расходов и растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу. Эти факторы ставят страну в еще более сильную зависимость от финансовой поддержки Запада.