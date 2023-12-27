Министр экономики Украины допустила приостановку выплат пенсий без помощи ЕС

На Украине могут приостановить выплачивать пенсии, если Европейский союз откажется от финансовой поддержки в следующем году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики этой страны Юлию Свириденко.

Она пояснила, что в следующем году при выделении средств упор будет сделан на оборону и обслуживание долга, что чревато недофинансированием ряда социальных секторов.

Авторы материала отмечают, что без помощи со стороны западных стран Украина может задержать выплату заработных плат чиновникам и 1,4 миллионам учителей, а также пенсии 10 миллионам граждан страны.