Солдаты ВСУ подхватили "Катюшу", спетую российскими бойцами
Военный эксперт Влад Шурыгин опубликовал в своем Телеграм-канале уникальные кадры, как украинские военнослужащие подхватили "Катюшу", которую запели российские бойцы.
Солдаты ВС России находились в лесу в непосредственной близости от позиций противника. Возможно, это был период затишья и бойцы решили немного "похулиганить".
"Эй!, - окликнули они украинских военнослужащих и затянули. - Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой".
В ответ раздалось: "Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой."
Напомним, на протяжении СВО российская армия использует музыку в качестве психологического оружия. Так военкор Александр Сладков снял сюжет, как штурмовики ВС РФ транслируют фронтовые песни для поднятия боевого духа своих товарищей и деморализации бойцов ВСУ.