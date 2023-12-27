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Солдаты ВСУ подхватили "Катюшу", спетую российскими бойцами

Военный эксперт Влад Шурыгин опубликовал в своем Телеграм-канале уникальные кадры, как украинские военнослужащие подхватили "Катюшу", которую запели российские бойцы.

Солдаты ВС России находились в лесу в непосредственной близости от позиций противника. Возможно, это был период затишья и бойцы решили немного "похулиганить".

"Эй!, - окликнули они украинских военнослужащих и затянули. - Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой".

В ответ раздалось: "Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой."

Напомним, на протяжении СВО российская армия использует музыку в качестве психологического оружия. Так военкор Александр Сладков снял сюжет, как штурмовики ВС РФ транслируют фронтовые песни для поднятия боевого духа своих товарищей и деморализации бойцов ВСУ.

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