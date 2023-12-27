Польша предупредила пилотов о помехах в сигнале GPS над страной

Над Польшей наблюдаются помехи в сигнале GPS, рассказал на брифинге представитель Польского агентства воздушного движения Томаш Моджеевский. Он добавил, что ведомство выпустило предупреждение для экипажей самолетов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Чиновник отметил, что помехи наблюдаются в последние часы. Он уточнил, что для пилотов было издано предупреждение NOTAM.

По его словам, диспетчеры сообщают командирам кораблей дополнительную информацию, необходимую для того, чтобы лайнеры благополучно добрались до места назначения.

Моджеевский заметил, что агентство использует свои системы, радиолокационную инфраструктуру. Он добавил, что ПАВД готово к тому, чтобы «воздушное движение безопасно функционировало в таких ситуациях».