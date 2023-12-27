Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила отправить в ВСУ половину украинских силовиков.

Её слова приводит «СТРАНА.ua».

Тимошенко считает, что в том числе для участия в боевых действиях нужно направить полицейских и сотрудников прокуратуры.

По её словам, их сотни тысяч, они подготовлены и умеют пользоваться оружием.

Украинский политик считает, что для Киева это лучше, чем снижение возрастной планки мобилизации до 25 лет.