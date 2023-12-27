Генерал ВСУ Тарнавский: следующий год для Украины может стать еще более тяжелым

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский считает, что следующий год может стать для Украины еще более тяжелым, чем нынешний. Об этом он заявил в интервью "Украинской службе Би-би-си". "Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий", — сказал он. Тарнавский заявил о нехватке человеческого и технического ресурса. Причинами неудачи при контрнаступлении он назвал грамотно организованную оборону Вооруженных сил РФ и большое количество заявлений украинских властей, завышающих ожидания от действий ВСУ. По его словам, со стороны Киева было слишком много лишних слов. О проблемах в украинской армии до этого заявлял и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он потребовал больше помощи от государства после поражений войск в боях с российской армией. Главком попросил не только вооружение и боеприпасы, но и людей для продолжения борьбы. Для пополнения войск Залужный, например, одобрил призыв в ВСУ с помощью электронных повесток.