"ВД": российские военные поразили ракетным ударом поезд с ЗРК Patriot в Херсоне

Российские военные в Херсоне ракетным ударом уничтожили поезд Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозивший американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал "Военное дело" ("ВД"). По данным информационного ресурса, ЗРК Patriot планировалось доставить подразделениям ВСУ на другом участке фронта. По данным источников "ВД", помимо поезда российские военные поразили здание, в котором базировался личный состав ВСУ и военные инструкторы из-за рубежа. Предварительно, войскам РФ удалось ликвидировать около 40 человек, в числе которых четыре иностранца.