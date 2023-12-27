Пушилин высказался о вынесенном ему украинским судом приговоре

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил решение украинского суда заочно приговорить его к 15 годам заключения. В разговоре с РИА Новости он назвал приговор поводом для гордости.

Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом «вражеская прокуратура» признала его вклад в предоставление жителям Донбасса возможности сделать выбор. «И мы его сделали. Отлично, работаем дальше», — заявил Пушилин.