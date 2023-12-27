Минобороны РФ показало кадры удара дрона по скоплению пехоты ВСУ

Сообщается, что оператор беспилотника увидел скопление военнослужащих ВСУ на опорном пункте и направил туда FPV-дрон. Противник заметил опасность и открыл огонь из стрелкового оружия по беспилотнику, однако это не помогло.

Помощник оператора умело скорректировал работу по заходу на цель и зафиксировал попадание в скопление пехоты ВСУ. Оставшиеся украинские солдаты попытались убежать, но были были ликвидированы вторым FPV-дроном. По сообщению военного ведомства, всего было уничтожено до отделения живой силы противника.