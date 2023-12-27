Российские военнослужащие за сутки отразили десять атак ВСУ

Российские военнослужащие за сутки отразили десять атак, нанесли удары по командно-наблюдательные пунктам и сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, наибольшее число атак – шесть – было отражено на Купянском направлении, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. По две атаки были отражены на Краснолиманском и Донецком направлениях.

Общие потери Вооруженных сил Украины на этих трех направлениях составили в общей сложности 515 человек, говорится в сводке Минобороны России.

На Южно-Донецком направлении «потери противника составили до 90 военнослужащих и три пикапа», а на Запорожском направлении – до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах», – отмечается в сообщении.

При этом средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также перехвачены семь снарядов HIMARS, противолокационная ракета HARM, управляемая авиационная бомба JDAM и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании заявил о том, что Вооруженные силы РФ достигли главной задачи 2023 года, сорвав украинское контрнаступление.