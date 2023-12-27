На Украине засветились устаревшие зенитные ракетные комплексы "Куб" из Чехии
Кадры переброски техники, входящей в зенитный ракетный комплекс 2К12 "Куб", размещены в социальных сетях.
Гусеничные машины двигаются где-то в тыловой зоне, в объектив попала пусковая установка 2П25 и самоходка разведки и наведения 1С91. Причем на первой не видно ракет.
Считается, что такие ЗРК переданы киевским формированиям властями Чехии.
"Куб" были поставлены в ЧССР в первой половине 70-х годов. После разделения государства в январе 1993-го техника досталась армиям вновь образованных государств.
В настоящее время 2К12 считаются устаревшими и имеют ограниченные возможности по борьбе с современными летательными аппаратами. В то же время разрабатывались различные варианты модернизации, в том числе с использованием ракет RIM-7 Sea Sparrow американского производства. Однако, по всей видимости, на показанных образцах никаких доработок не произведено.
Также не модернизировалось гусеничное шасси - "Объект 578", имеющий дизельный двигатель В-6 мощностью 280 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 44 км/ч. Запас хода по топливу - 300 км.