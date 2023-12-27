Москва отмечает прогресс в сотрудничестве с Нью-Дели по производству современных видов вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром. RT на русском

"Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений, здесь тоже есть конкретное движение вперед", - сказал российский министр. ТАСС