США нашли способ поставлять оружие Израилю в обход конгресса

Долгосрочные базы хранения ВС США на территории Израиля могли стать лазейкой, которая позволяет администрации Байдена снабжать Тель-Авив оружием, не получив на это решение конгресса. Об этом написала газета The Guardian.

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Впервые американские склады появились на территории еврейского государства в 1980-е и были предназначены только для использования американскими же военными. Однако впоследствии армия обороны Израиля получила возможность пользоваться ими при определенных условиях.

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С начала крупномасштабной эскалации конфликта в секторе Газа Тель-Авив, по всей видимости, весьма активно использует эти склады, однако подобную процедуру едва ли можно назвать прозрачной. Как отметили несколько анонимных собеседников Guardian, знакомых с вопросом американо-израильского военно-технического сотрудничества, в отличие от поставок непосредственно с территории США, передача боеприпасов с хранения не всегда попадает в поле зрения конгрессменов, а уж тем более широкой общественности.

"Формально, это американское оборудование для американской армии", - рассказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона. "С другой стороны, в чрезвычайной ситуации, кто нам скажет, что мы не можем отдать им ключи от складов?" - добавил он.

Как заявил бывший высокопоставленный американский дипломат Джош Пол, который сложил с себя полномочия директора по связям с конгрессом и общественностью бюро по военно-политическим вопросам госдепа в качестве протеста против бомбардировок сектора Газа, таким образом администрация Байдена пытается найти способ ускорить поставку вооружений Израилю.

"Не ставятся вопросы соблюдения прав человека, вопросы регионального баланса сил, нет никакого анализа политики в области передачи обычных вооружений, как это обычно происходит", - сказал он.



"По сути, берите, что вам надо, а с остальным разберемся потом", - описал Пол принцип взаимодействия Вашингтона и Тель-Авива по этому вопросу.

В начале этого года отставной адмирал, бывший главком Южного командования США Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg достаточно подробно описал то, что из себя представляют "секретные" хранилища. Всего содержимое складов, известных как War Reserve Stockpile Ammunition-Israel (WRSA-I), оценивается в один миллиард долларов. Основная масса - снаряды калибра 155-мм и "чугунные" авиабомбы. Израиль предоставляет площадку для хранения и следит за ней, а в случае необходимости может использовать оружие и боеприпасы со складов. Единственное другое государство, с которым у США налажена аналогичная система - это Южная Корея.

Тогда, в январе 2023 года, считалось, что Израилю такие боеприпасы больше не понадобятся, и можно спокойно передать их Украине. Но уже последние оценки американской разведки, которые опубликовал телеканал CNN, свидетельствуют о том, что чуть меньше половины из всех авиационных бомб, которые ВВС Израиля применили с 7 октября, были неуправляемыми.