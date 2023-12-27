Российские дроны-камикадзе "заклевали" чешский танк "Томаш"

Поставленная из Восточной Европы бронетехника ВСУ очень неуютно чувствует себя в зоне российской специальной операции

Например, поставленные из Чехии танки Т-72ЕА, первоначально именовавшиеся "Томаш", несмотря на проведенную модернизацию легко поражаются различными противотанковыми средствами, а также FPV-дронами наших подразделений.

Так, бойцы-судоплатовцы продемонстрировали моменты попадания сразу нескольких беспилотников ВТ-40 в тяжелую гусеничную иномарку, ее буквально "заклевали".

Боевики ВСУ пытались усилить защиту башни боевой машины установкой решетчатых противокумулятивных экранов, однако это не особо помогло, и выведенный из строя танк экипаж был вынужден покинуть. Интересно, что механик-водитель эвакуировался через люк наводчика.