В ВСУ признали эффективность российских систем РЭБ против высокоточного оружия

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против высокоточного оружия, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью «Украинской службе Би-би-си».

Украинский военнослужащий признал, что российские войска крайне быстро развивают средства РЭБ, что делает невозможным применение высокоточного оружия на больших дистанциях. По его словам, это создает проблемы при ведении контрбатарейной борьбы.

Он также отметил, что ВСУ все еще страдают от нехватки боеприпасов. Сильнее всего украинским военным не хватает боеприпасов для орудий советских стандартов калибра 122 и 152 миллиметра.