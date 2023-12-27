Назван лучший танк в мире

«Сейчас в зоне СВО, главным образом, действуют новые и модернизированные Т-90, а также глубоко модернизированные Т-72 и Т-80. Эти машины отлично справляются с задачами. Тот же "Прорыв" на сегодня — лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты», — сказал глава «Ростеха».