Один человек остаётся в больнице после атаки ВСУ на порт в Феодосии

Один пострадавший при атаке ВСУ на порт в Феодосии остаётся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Один человек остаётся в больнице после атаки ВСУ на порт в Феодосии
© RT на русском

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

«В настоящее время стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние — средней степени тяжести», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.

По последним данным МЧС, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе украинской армии.

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