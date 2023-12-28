В армии Китая заявили о нулевой терпимости в отношении коррупции

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) максимально строго подходит к проявлениям коррупции в рядах армии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"Китайские вооруженные силы всегда придерживались принципа управления вооруженными силами в соответствии с законом, <…> и проводят политику нулевой терпимости в отношении коррупции и порочных тенденций", - сказал У Цянь в ответ на просьбу прокомментировать публикацию новой версии "Положений о дисциплинарных наказаниях Коммунистической партии Китая".

Доработанная версия положений была обнародована 27 декабря. В новой 30-й главе документа говорится, что члены партии должны быть привлечены к ответственности за "совершение незаконных действий, которые нарушают социалистический рыночный экономический порядок".

В июле этого года три источника газеты South China Morning Post указали, что власти КНР начали расследование в отношении командующего стратегических Ракетных войск НОАК (аналог РВСН) Ли Юйчао и двух его заместителей Чжан Чжэньчжуна и Лю Гуанбиня. Ли Юйчао был третьим по счету главкомом этого рода войск с момента их создания на основе Второго артиллерийского корпуса НОАК в 2016 году.

По данным собеседников издания, расследование в отношении троих генералов началось в марте этого года - в этом месяце свою должность покинул министр обороны КНР Вэй Фэнхэ (2018-2023), который до этого был первым главкомом Ракетных войск после их создания.