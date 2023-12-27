Чемезов: в зоне спецоперации будет опробована безэкипажная БМП

В зоне проведения специальной военной операции на Украине планируется испытать в боевых условиях новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации», — сказал Чемезов.

По его словам, это перспективная техника, она позволяет применять машины без риска поражения экипажа на самых опасных направлениях. «Комплект дистанционного управления мы планируем ставить не только на БМП-3. В ближайшей перспективе таким комплектом может быть оснащена, например, самоходная противотанковая пушка 2С25М», — добавил Чемезов.

Роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица» разработала входящая в холдинг «Высокоточные комплексы» компания ВНИИ «Сигнал». Машина может действовать без экипажа — ею дистанционно с мобильного пункта, смонтированного на базе автомобиля, управляет оператор, но для новой БМП достаточно и электронного планшета.

Как отмечают во ВНИИ «Сигнал», роботизация осуществляется за счет установки электрических приводов на органы управления, которыми пользуется человек. Таким образом бронетехника становится опционально пилотируемой и может применяться как в экипажном, так и в полностью безэкипажном варианте. Штатные места членов экипажа сохраняются.