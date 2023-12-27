Вооруженные силы Украины (ВСУ) целились в большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск», в районе Феодосии, поскольку придерживаются определенной стратегии, направленной на предотвращение возможных наступательных действий Армии России. Такое предположение в эфире Tsargrad.tv сделал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

«Они целенаправленно бьют именно по десантным кораблям, мне кажется, опасаясь морского десанта в случае продвижения наших войск по сухопутной части в связи с освобождением Марьинки и так далее. Поэтому вот у них такая задача стоит», — отметил эксперт.

В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки. Минобороны РФ заявило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения БДК «Новочеркасск». Насколько серьезный урон нанесен кораблю, в ведомстве не уточнили.