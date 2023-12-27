Командующий ВСУ Сырский вновь заявил о сложной ситуации на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на четырех направлениях в зоне боевых действий. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. По его словам, в связи с интенсивными действиями российских войск украинские подразделения сталкиваются с трудностями на Артемовском, Краснолиманском, Купянском и Северском направлениях. Это не первое подобное заявление украинского командующего. На прошлой неделе Сырский заявлял , что на Харьковском направлении военным приходится вести боевые действия в условиях превосходства российских войск как в вооружении, так и в количестве личного состава. 25 декабря боец украинского подразделения "Кракен" заявил в интервью журналисту Роману Бебеху, что Вооруженные силы РФ подготовили отличную линию обороны, прорвать которую не представляется возможным.