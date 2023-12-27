Роспотребнадзор зарегистрировал 123 случая завоза кори в РФ из 16 стран

"Те вирусы кори, которые циркулируют в Российской Федерации, завезены к нам были из 16 разных стран, и таких случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123 - это много. Это говорит о том, что мир вокруг "горит" корью", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" .

Попова также отметила, что не все страны докладывают о непростой ситуации с корью, которая складывается на их территориях. "Мы это тоже видим и теперь очень четко понимаем", - добавила она. Кроме того, Роспотребнадзор определил почти 1,5 млн контактировавших с более 10 тыс. заболевших корью. "Это люди, с которыми мы отработали, мои коллеги и коллеги в системе здравоохранения, не дав распространиться дальше кори. И у нас 96% всех случаев кори, в каждом случае это очаг, были закрыты как очаги без дальнейшего распространения", - подчеркнула руководитель службы. Она отметила, что на данный момент ситуация контролируемая и болеют только непривитые, в то время как "прививка абсолютно защищает от кори".