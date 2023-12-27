В России заявили о стремительном сокращении количества вооружений у ВСУ

Количество вооружений всех классов у Вооруженных сил Украины стремительно сокращается, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Газета.Ru
Он отметил, что восполнить эти потери украинский ВПК не в состоянии, иностранная помощь сокращается. При этом российская оборонная промышленность набрала хороший темп производства и может не только восполнять потери, но и наращивать объем вооружений и техники в зоне СВО, сказал Чемезов. Российская газета
Он рассказал, что в зоне специальной военной операции вскоре появится новейшая отечественная гаубица «Коалиция». По словам Чемезова, испытания оружия уже завершились, развернуто ее серийное производство. NSN.FM