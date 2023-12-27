ОАК: Государственный оборонный заказ на истребитель Су-57 вырос вдвое

Гособоронзаказ на истребители пятого поколения Су-57 вырос в два раза, заявил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Юрий Слюсарь в интервью "России-24".

По словам главы ОАК, в этом году корпорация успешно справилась с выполнением государственного оборонного заказа. Все, что было предусмотрено подписанными контрактами, было поставлено в срок, а порой даже с опережением.

"У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым - достаточно значительно. По новым самолетам: буквально в 2 раза вырос заказ по самолету Су-57", - заявил Юрий Слюсарь. Он также отметил, что заказ на 2024 год еще больше.